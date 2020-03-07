Мэр Одессы встретился с матерями и вдовами одесситов, погибших в АТО и Афганистане

В преддверии Международного женского дня мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с матерями воинов, погибших в Афганистане, а также с матерями и вдовами одесситов, отдавших свои жизни за независимость Украины в зоне проведения АТО/ООС.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

«Я очень дорожу такими встречами, когда мы можем смотреть друг другу в глаза, откровенно говорить о наболевшем. Все мы живём в непростое время, поэтому сегодня, как никогда, нам нужно быть вместе», – обратился Геннадий Труханов к одесситкам.

Как сообщала Одесса News, подарком одесситкам к празднику 8 Марта стал концерт в Одесском национальном академическом театре оперы и балета одного из самых романтичных артистов украинской эстрады — Александра Пономарёва, куда пришёл и мэр города Геннадий Труханов.

Фото: «Одесса»