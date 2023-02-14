В Раду внесён законопроект об отмене праздничных дней 8 марта и 1 мая

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, предусматривающий отмену праздничных дней 8 марта и 1 мая.

Проект закона №9009 «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины по установлению украинских праздников» обнародован на сайте парламента.

В частности, документом вместо Международного женского дня (8 Марта) предлагается праздновать День украинской женщины 25 февраля – в день рождения украинской писательницы Леси Украинки.

Авторы законопроекта также считают необходимым отмечать 9 марта день рождения поэта Тараса Шевченко.

Кроме того, проектом предусматривается лишение особого статуса Дня труда (1 Мая). В то же время предлагается признать на официальном уровне День матери, приходящийся на второе воскресенье мая.

В то же время авторы документа подчёркивают необходимость памяти погибших во Второй мировой войне 8 мая, как во всём мире, а не 9-го, что «навязано советским тоталитарным режимом».

Таким образом, предлагается оставить только День памяти и примирения 8 мая без выходного дня.

Авторы законодательной инициативы считают, что принятие законопроекта позволит усилить украинские традиции и чувство патриотизма среди граждан Украины. Среди авторов — нардеп Соломия Бобровская, экс-и.о. председателя Одесской областной государственной администрации, избранной по списку партии «Слуга народа».

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