Верховная Рада продолжила военное положение и мобилизацию

Парламент принял закон об утверждении указа президента №10456 о продолжении действия военного положения.

Об этом сообщил народный депутат (фракция «Голос») Ярослав Железняк в Telegram.

Он отметил, что «за» проголосовали 335 нардепов.

С 14 февраля 2023 года военное положение будет продлено на 90 дней – до 13 мая 2024 года.

Это было уже 10-е голосование Рады за военное положение, подчеркнул Железняк.

Также Рада приняла закон об утверждении указа президента №10457 о продлении мобилизации, написал Железняк. Его поддержали 323 депутата. Срок такой же – до 13 мая.

Как сообщала Одесса News, Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже несколько раз. Последний — до 14 февраля 2024 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговорённых исключений. В ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин Президент заявил, что это произойдёт только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трёх до пяти лет.

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