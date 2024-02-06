В Рени горело общежитие: эвакуировано 20 человек, спасён ребёнок

5 февраля в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Рени Измаильского района Одесской области.

Горело домашнее имущество в комнате на 4-м этаже 4-х этажного здания общежития, — сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось оперативно ликвидировать пожар на общей площади 20 м2. Во время ликвидации пожара по лестничным клеткам спасателями были эвакуированы 20 человек и спасён мальчик 2014 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причина пожара и ущерб устанавливаются, а от ГСЧС привлекались 3 единицы пожарной техники и 8 спасателей, от местной пожарной охраны села Лиманское — 2 единицы техники и 4 человека личного состава.

Одесса News информировала о пожаре 4 февраля 2024 года в селе Барабой Одесского района, во время которого погиб мужчина 1942 года рождения.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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