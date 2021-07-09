В Одессе пожар в переулке Чайковского заставил поволноваться жильцов и пожарников

Вчера, 8 июля, в 16 часов 22 минуты, в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в квартире в жилом доме, что в переулке Чайковского в Одессе.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«В условиях плотного движения транспорта в центральной части города спасатели по повышенному номеру вызова оперативно прибыли к месту происшествия и приступили к тушению пожара в квартире на третьем этаже трёхэтажного жилого дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время ликвидации пожара были эвакуированы из задымленных помещений 10 жителей дома. Они не пострадали, зато 30-летний мужчина бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу.

28 спасателей ликвидировали пожар за полчаса на площади 40 квадратных метров, не допустив распространения огня на крышу здания.

Причина пожара ещё не установлена.

Как сообщала Одесса News, 7 июля 18 одесских спасателей ликвидировали пожар в нежилом здании по улице Балковской угол улицы Бабеля.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области, Одесса News

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