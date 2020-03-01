На Греческой в Одессе пожар, есть пострадавшие

52 пожарника занимались ликвидацией вспыхнувшего 29 февраля пожара на улице Греческой, 20 в Одессе

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, информация о возгорании в этом доме поступила в 23:34 в Службу спасения «101».



Очаг пожара была квартира на 3-м этаже 3-хэтажного жилого дома, говорится в сообщении.



По прибытию на место, спасатели работали по повышенному рангу вызова. Были эвакуированы 12 человек, ещё тридцати помогли выйти самим.



Спасатели зафиксировали, что в 00:38 пожар локализован и в 01:04 ликвидирован на площади 50 м2.



В результате пожара пострадала гражданка 1993 года рождения, которую с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализировали.

Причина пожара и ущерб пока не известны.

Как сообщала Одесса News, в январе-феврале этого года в Одесской области пожары унесли жизни 22 жителей — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского, Виноградное Березовского, Заречное Татарбунарского районов, в Белгород-Днестровском, Черноморске, Рени, пгт Тарутино, а также в Малиновском районе Одессы и на улицах Житомирская и Марсельская,7.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области