Как придержаться традиции, не допустив трагедии

На Крещение купания будут проходить только в храмах Одессы, не на побережье.

Об этом предостерегаю одесские спасатели.

Отмечается, что безопасны для купания только специально обустроенные места, где в праздник Крещения будут дежурить все соответствующие экстренные службы.

На побережье города Одессы такие места не предусмотрены! В военное время в Чёрном море существует минная опасность. Во время шторма высока вероятность срыва морских мин с якорей и отнесения к берегу, а также их дрейф вдоль побережья.

Спасатели предупреждают одесситов и гостей региона, что опасность пребывания в пляжной зоне слишком высока.

Список специально отведённых мест для купания в Одесской области, где будут привлечены для дежурства спасатели:

Как сообщала Одесса News, по информации Одесской епархии, безопасно окунуться в освященную крещенскую воду можно на территории храмов: Свято-Успенского кафедрального собора, ул. Преображенская, 70; храма Алексия, человека Божьего, Алексеевская площадь, 19; храма святых мучеников Адриана и Натальи, Французский бульвар, 46/1; с. Мариновка Свято-Покровский скит.

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