Анджей Дуда: Польша уже передала Украине более 260 танков Т-72

Варшава уже передала Киеву более 260 танков Т-72 разных модификаций.

Об этом во время дискуссионной панели «На защите Европы» в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Укринформа.

“Есть две причины: во-первых, Германия является частью НАТО, и если несколько союзников выражают готовность передать свои танки Украине, то это важный момент. Во-вторых, давление германской политической сцены и общественного мнения растёт, поэтому я надеюсь, что все эти элементы приведут к этому очень важному решению”, — отметил Дуда.

Дуда подчеркнул, что военная помощь Киеву является ключевым элементом для разрешения сложной ситуации на востоке Украины.

«Если мы и дальше будем присылать большое количество современного оружия для защитников Украины, то у украинцев будет потенциал для того, чтобы остановить Россию», — подчеркнул президент Польши.

Он напомнил, что несколько дней назад объявил о решении Варшавы передать Украине роту танков Leopard 2 Украине – «около 14 танков».

“Но мы стараемся организовать большую поддержку для Украины. Следовательно, мы надеемся, что появится несколько союзников, которые передадут Украине танки Leopard 2, Сhallenger из Великобритании”, — подчеркнул президент Дуда.

Он выразил надежду, что производитель немецких танков также примет участие в реализации проекта о предоставлении военной помощи Украине.

Глава польского государства отметил, что Варшава оказывает значительную военную помощь Украине. По его словам, этой военной помощи Киеву уже предоставлено более 2 млрд долл., что является огромными средствами для Польши.

Он сообщил, что в начальной фазе войны Польша передала Украине все свои переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, которые в то время были в польской армии. Кроме того, Варшава передала Украине значительное количество самоходно-артиллерийских установок Krab и более 260 танков Т-72 разных модификаций. Он констатировал, что решение о передаче танков принималось в марте прошлого года немедленно, поскольку в начале войны Украина в них очень нуждалась. Для Польши это был сложнейший процесс, поскольку эти танки были не на складах, а на вооружении польской армии.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Литовской Республики Гитанас Науседа и Президент Республики Польша Анджей Дуда 11 января подписали Совместную декларацию по результатам состоявшегося во Львове второго саммита Люблинского треугольника.

Польша дала согласие на передачу Украине роты танков Leopard 2. Для их передачи Украине необходимо согласие Германии.

На 20 января запланирована очередная встреча в Рамштайне. Разные источники утверждают, что Германия, которая остаётся скептической относительно предоставления Украине военной помощи, может принять решение о разрешении на поставку танков своего производства другим странам и сама присоединится к такой помощи. До сих пор ведомство канцлера ФРГ отрицало такие планы на более близкую перспективу.

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