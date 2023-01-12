Что подписал во Львове Зеленский вместе с президентами Польши и Литвы

Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Литовской Республики Гитанас Науседа и Президент Республики Польша Анджей Дуда 11 января подписали Совместную декларацию по результатам состоявшегося во Львове второго саммита Люблинского треугольника.

«По результатам переговоров есть Совместная декларация. В ней отражены ключевые политические, гуманитарные и другие выводы сегодняшней встречи», – сообщил Глава Украинского государства во время общения с представителями СМИ по результатам переговоров с президентами Литвы и Польши, информирует Офис Президента Украины.

Отмечается, что совместная декларация подтверждает многовековые исторические связи между Украиной, Литвой и Польшей, а также определяет приоритетные направления сотрудничества Люблинского треугольника, в частности, в рамках стратегического курса нашего государства по приобретению полноправного членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора.

«В документе отмечено намерение Литвы и Польши продолжить оказание мощной военной, технической, оборонной, гуманитарной и другой поддержки Украине», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что в Совместной декларации высказана поддержка созыва Глобального саммита формулы мира для консолидации международной поддержки мирного плана, представленного Зеленским.

Также подтверждена поддержка создания специального международного трибунала по преступной агрессии Российской Федерации против Украины.

В документе отмечено расширение Черноморской зерновой инициативы на другие морские порты нашего государства и важность продолжения программы «Зерно из Украины» для усиления глобальной продовольственной безопасности.

С подписанием Совместной декларации на уровне президентов Украины, Литвы и Польши фиксируется поддержка литовской и польской сторонами перспективы обретения Украиной членства в ЕС и НАТО, как только это позволят условия, — резюмируется в сообщении ОПУ.

Как сообщала Одесса News, Литва передала Украине новую партию военной помощи, в частности, 105-мм гаубицы.

Фото: ОПУ

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