Потери российской армии в Украине уже превысили 113 тысяч военных

Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года по 12 января 2023 года ликвидировали около 113 тысяч 990 российских захватчиков, при этом только за прошлые сутки — 430 человек.

Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

Также уничтожено 3 094 вражеских танка, боевых бронированных машин – 6 159, артиллерийских систем – 2 082 (+4 за последние сутки), РСЗО – 437, средств ПВО – 218 (+1), самолётов – 285, вертолётов – 276 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 865 (+3), крылатых ракет – 723, кораблей/катеров – 17, автомобильной техники и автоцистерн – 4 826, специальной техники – 184.

Данные уточняются.

Также сообщается, что ночью 12 января Силы ПВО уничтожили очередной вражеский БпЛА, направленный в Одесскую область.

Как сообщала Одесса News, днём 11 января направленный по Одесской области российский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня сбит над морем силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг».

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