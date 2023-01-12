Животным в приюте под Одессой нужна срочная помощь

Волонтёр Надежда Мельниченко обращается к неравнодушным одесситам срочно помочь в закупке корма для приютских животных.

«Друзья, нам снова нужна ваша помощь в закупке корма для приюта! Собрали ещё 3505 грн. Спасибо большое dсем, кто участвует. Сделала заказ на корм по 3 мешка для собак и котов. Это на три дня, т.е. до пятницы… Сейчас поеду за кормом, т.к. сегодня кормить уже нечем. В клинике остаётся долг… Погасить его нечем. Поддержите нас, пожалуйста.

На корм, чтобы нам пережить январь, надо 28660 грн… Это просто корм! Без учёта наполнителя, обработок, прививок, медикаментов и т.д… Возможно для кого-то такие суммы — это не особо большие деньги и людям кажется, что я вполне могу справиться самостоятельно, но нет, для меня это ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ деньги, которые даются большим трудом! Пожалуйста, поддержите нас. Любой суммой 5-10-20-50 грн».

Карта помощи 4731 2196 4928 4423 (Мельниченко Надежда).

PayPal — nadyamnb@gmail.com

Спасибо Всем, кто помогает!