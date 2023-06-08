В Одессу привезли первую партию спасённых в Херсонской области от потопа животных

Коммунальное предприятие «Муниципальный центр экологической безопасности» Одесского городского совета вместе с общественными организациями «Animal SOS Одесса» и «Закон природы» провели первую эвакуацию бездомных животных из Херсона в Одессу в связи с затоплением.

По сообщению на официальном сайте «Одесса» горсовета, всего спасены 60 животных: 47 собак и 13 кошек. Эвакуация длилась около трёх часов.

Утром 7 июня эвакуационная группа с животными прибыла в Одессу. Пока значительная часть эвакуированных животных нашла новых хозяев среди неравнодушных жителей Одессы. Оставшиеся животные будут перевезены в приют «Ковчег» по адресу: г. Одесса, ул. Наливная, 11.

Отмечается, что помощь для животных можно также приносить с 9 до 17 часов в волонтёрский штаб по адресу: ул. Комарова, 8 (Одесская общеобразовательная школа №33). Есть потребность в корме, ошейниках, пелёнках, мисках, средствах для обработки от паразитов, клетках, переносках, лежанках, пледах.

Как сообщала Одесса News, 7 июня в Одессу прибыл 101 человек из числа эвакуированных из зоны затопления вследствие подрыва Каховской плотины.

Фото: «Одесса», ООГА

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