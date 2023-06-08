В Одессу прибыло более 100 человек из числа эвакуированных из зоны Каховской ГЭС

7 июня в Одессу прибыл 101 человек из числа эвакуированных из зоны затопления вследствие подрыва Каховской плотины.

Как сообщает в Facebook Одесская облгосадминистрация, в точке прибытия их встретили представители структурных подразделений ООГА совместно с представителями АО «Укрпочта», общественных объединений и международных фондов, в частности ОО «10 Апреля», InterSOS, ACTED.

«Перемещённым лицам предоставляется единовременная денежная помощь и гуманитарная помощь. Предлагаются места для размещения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время прибывшие пострадавшие приняли решение разместиться у родственников.

Тем временем, по информации на сайте «Одесса» горсовета, простые одесситы присоединяются к оказанию помощи жителям Херсона, вынужденным эвакуироваться из-за подрыва Каховской ГЭС.

«В учебные заведения одесситы приносят продукты питания, средства гигиены (зубные щётки и пасты, влажные салфетки, туалетную бумагу и т.п.), одежду, одноразовую посуду, мусорные мешки, бутилированную воду, а также корм для животных, контейнеры для транспортировки и другое», — говоится в сообщении.

Гуманитарную помощь в каждом районе принимают городские гуманитарные центры: в Киевском — в школе №27, Хаджибейском — в Одесской народная церкви, Приморском — в ОШ № 117, Пересыпском — в ОШ № 22.

Помощь для эвакуированных животных принимают по адресу ул. Комарова, 8 (Одесская общеобразовательная школа №33).

На базе Одесского лицея №40 (ул. Давида Ойстраха, 15) по решению городского оперативного штаба работает пункт временного размещения эвакуированных. В двух спортивных залах учреждения оборудовано 60 мест (28 и 32 места соответственно). Работают туалеты и душевые, есть горячая вода. Пункт снабжён продуктами питания и средствами гигиены, есть одежда. Создана комната матери и ребёнка с игровым уголком. В лицее есть укрытие на случай воздушной тревоги.

Как сообщала Одесса News, 6 июня горсовет отправил в Херсонскую область экипажи с двумя помпами для откачки воды, а в Новоалександровскую общину и Херсон, где есть проблема с водоснабжением, 7 июня отправлены две фуры с 20 тоннами питьевой воды в каждой.

Фото: «Одесса», ООГА

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