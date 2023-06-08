Одесская бригада теробороны получила КрАЗ от Труханова

Городские власти передали одесской бригаде ТРО грузовик повышенной проходимости КрАЗ.

Это уже второй автомобиль, который передали военным, — говорится в сообщении на сайте «Одесса» горсовета.

«Его основная задача – перевозка личного состава и грузов при любых погодных условиях. Также он может использоваться как тягач», — говорится в информации.

Кроме того, по городской программе закуплено тридцать лодок украинского производства и моторы японского и американского производства. В комплект военным передано восемьдесят спасательных жилетов, приобретённых за средства международного фонда.

«Именно сейчас эта помощь как никогда актуальна. Лодки могут быть привлечены для выполнения боевых задач на Днепре, а также спасения людей и ликвидации последствий затопления. Работаем дальше и приближаем нашу победу вместе!», – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года морские пехотинцы Военно-морских сил Вооружённых сил Украины в Подольске Одесской области получили от благотворителей более 20 внедорожников для выполнения задач по назначению.

Фото и видео: «Одесса»

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