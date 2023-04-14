Одесская бригада территориальной обороны получила очередную помощь от города.

По обращению командира одесской бригады ТрО, за бюджетные средства был приобретён грузовик КрАЗ, — информирует официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Это тяжёлый многоцелевой автомобиль. Он не новый: грузовику несколько лет, но он почти без пробега», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Отмечается, что специалистами было проведено полное техническое обслуживание машины – обновлены все жидкости, прокладки и другие расходные материалы.

«На сегодняшний день грузовик готов для выполнения боевых задач. Вместе победим!», – добавил мэр.

Также для бригады были переданы тактические аптечки, которые постоянно нужны нашим бойцам на фронте.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года Одесская областная военная администрация передала воинам Одесской механизированной бригады квадракоптер для разведки и наблюдения.

Фото и видео: «Одесса»

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