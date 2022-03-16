Мэр Одессы посетил батальон территориальной обороны региона

16 марта мэр Одессы Геннадий Труханов посетил один из батальонов территориальной обороны региона.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

«Во время встречи городские власти получили запросы на обеспечение хозяйственных и бытовых нужд структуры, которые будут отработаны в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, Верховная Рада проголосовала за признание добровольцев Сил территориальной обороны Вооружённых Сил Украины ветеранами войны.

Фото: «Одесса»

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