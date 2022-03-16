MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Мэр Одессы посетил батальон территориальной обороны региона

Мэр Одессы посетил батальон территориальной обороны региона

67850-Cropped.jpg

16 марта мэр Одессы Геннадий Труханов посетил один из батальонов территориальной обороны региона.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

«Во время встречи городские власти получили запросы на обеспечение хозяйственных и бытовых нужд структуры, которые будут отработаны в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, Верховная Рада проголосовала за признание добровольцев Сил территориальной обороны Вооружённых Сил Украины ветеранами войны.

Фото: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Просмотров: 850

Смотрите также...

scroll to top