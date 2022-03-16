21-й день войны: правоохранители фиксируют последствия обстрелов в Одесской области

Идут 21-е сутки противостояния украинского народа российской агрессии.

За прошедшие сутки взрывы были зафиксированы в четырёх населённых пунктах Одесской области. Есть пострадавшие, — сообщается на официальном сайте Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области.

Отмечается, что 15 марта российские оккупанты обстреляли три населённых пункта в Белгород-Днестровском районе. В результате были повреждены пять зданий на одной из баз отдыха. Ранения получили два гражданина.

В тот же день военнослужащие страны-агрессора провели ракетный обстрел местности возле одного из населённых пунктов в Одесском районе. В результате преступных действий оккупантов, к счастью. никто не пострадал.

В местах военных преступлений работают следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.1 ст.438 (Нарушения законов и обычаев войны), ч.3 ст.332-2 (Незаконное пересечение государственной границы Украины) и ч.2 ст.110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В целом оперативная обстановка в Одесской области контролируется. Военнослужащие Вооружённых сил Украины, правоохранители, территориальная оборона и другие общественные формирования дают достойный отпор агрессору, обеспечивая фильтрационные меры на блокпостах, соблюдение норм комендантского часа, недопущение фактов мародёрства, тяжких и особо тяжких преступлений.

Как сообщала Одесса News, 16 марта украинские ПВО сбили два российских самолёта над Чёрным морем.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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