В Одессе ежедневно работают 16 бюветных комплексов (адреса)

В Одессе ежедневно работают 16 бюветных комплексов.
Коммунальное предприятие «Сервисный центр» сообщает, что все бюветные комплексы Одессы работают ежедневно с 8:00 до 17:00 по таким адресам:
- ул. Гераневая;
- просп. Ак. Глушко, 1;
- просп. Небесной Сотни, 14;
- 6-я ст. Большого Фонтана;
- ул. Просвещения, 1-Д (зелная зона возле Мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи);
- сквер Михайловский;
- ул. Космонавтов, 17 а;
- ул. И.Рабина;
- Прохоровский сквер;
- ул. Инглези;
- ул. Дальницкая, 25;
- просп. Гагарина, 33;
- сквер Мечникова;
- ул. М. Говорова;
- сквер Старобазарный;
- ул. Крымская.
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