В Одессе ежедневно работают 16 бюветных комплексов (адреса)

В Одессе ежедневно работают 16 бюветных комплексов.

Коммунальное предприятие «Сервисный центр» сообщает, что все бюветные комплексы Одессы работают ежедневно с 8:00 до 17:00 по таким адресам:

ул. Гераневая;

просп. Ак. Глушко, 1;

просп. Небесной Сотни, 14;

6-я ст. Большого Фонтана;

ул. Просвещения, 1-Д (зелная зона возле Мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи);

сквер Михайловский;

ул. Космонавтов, 17 а;

ул. И.Рабина;

Прохоровский сквер;

ул. Инглези;

ул. Дальницкая, 25;

просп. Гагарина, 33;

сквер Мечникова;

ул. М. Говорова;

сквер Старобазарный;

ул. Крымская.

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