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В Одессе ежедневно работают 16 бюветных комплексов (адреса)

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В Одессе ежедневно работают 16 бюветных комплексов.

Коммунальное предприятие «Сервисный центр» сообщает, что все бюветные комплексы Одессы работают ежедневно с 8:00 до 17:00 по таким адресам:

  • ул. Гераневая;
  • просп. Ак. Глушко, 1;
  • просп. Небесной Сотни, 14;
  • 6-я ст. Большого Фонтана;
  • ул. Просвещения, 1-Д (зелная зона возле Мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи);
  • сквер Михайловский;
  • ул. Космонавтов, 17 а;
  • ул. И.Рабина;
  • Прохоровский сквер;
  • ул. Инглези;
  • ул. Дальницкая, 25;
  • просп. Гагарина, 33;
  • сквер Мечникова;
  • ул. М. Говорова;
  • сквер Старобазарный;
  • ул. Крымская.

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