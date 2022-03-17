Укрзализныця назначила эвакуационный поезд из Одессы на 22 ч. 32 м. 17 марта

Дополнительный рейс из Одессы в Ужгород отправится 17 марта в 22:32.
Об этом сообщают Украинские железные дороги в Telegram.
Актуальный график регулярных поездов обновляется ежедневно около 00.00 на сайте https://uz-vezemo.com.
17 марта будут ходить пригородные поезда в таких направлениях:
- Одесса – Вапнярка – Одесса,
- Одесса – Балта – Одесса,
- Одесса – Раздельная – Одесса,
- Одесса – Мигаево,
- Одесса – Колосовка – Одесса.
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