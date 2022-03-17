Укрзализныця назначила эвакуационный поезд из Одессы на 22 ч. 32 м. 17 марта

Дополнительный рейс из Одессы в Ужгород отправится 17 марта в 22:32.

Об этом сообщают Украинские железные дороги в Telegram.

Актуальный график регулярных поездов обновляется ежедневно около 00.00 на сайте https://uz-vezemo.com.

17 марта будут ходить пригородные поезда в таких направлениях:

Одесса – Вапнярка – Одесса,

Одесса – Балта – Одесса,

Одесса – Раздельная – Одесса,

Одесса – Мигаево,

Одесса – Колосовка – Одесса.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod