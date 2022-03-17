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  3. Укрзализныця назначила эвакуационный поезд из Одессы на 22 ч. 32 м. 17 марта

Укрзализныця назначила эвакуационный поезд из Одессы на 22 ч. 32 м. 17 марта

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Дополнительный рейс из Одессы в Ужгород отправится 17 марта в 22:32.

Об этом сообщают Украинские железные дороги в Telegram.

Актуальный график регулярных поездов обновляется ежедневно около 00.00 на сайте https://uz-vezemo.com.

17 марта будут ходить пригородные поезда в таких направлениях:

  • Одесса – Вапнярка – Одесса,
  • Одесса – Балта – Одесса,
  • Одесса – Раздельная – Одесса,
  • Одесса – Мигаево,
  • Одесса – Колосовка – Одесса.

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