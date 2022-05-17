Защитников «Азовстали» эвакуировали на подконтрольную «ДНР» территорию

16 мая с завода «Азовсталь» в Мариуполе Донецкой области эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

В Генштабе отметили, что 53 тяжелораненых военнослужащих доставлены в больницу в Новоазовске Донецкой области (находится примерно в 50 км от Мариуполя на подконтрольной боевикам «ДНР» территории).

«Ещё 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Оленовку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена», – сказано в сообщении.

Оленовка находится примерно в 90 км от Мариуполя тоже на подконтрольной боевикам «ДНР» территории.

«Гарнизон «Мариуполь» выполнил поставленную боевую задачу. Высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на «Азовстали», сохранить жизнь личного состава», – подчеркнули в Генштабе.

В Генштабе назвали защитников Мариуполя «героями нашего времени» и ещё раз напомнили, какие подразделения принимали участие в обороне города: отдельный отряд специального назначения Национальной гвардии «Азов», 12-я бригада Национальной гвардии, 36-й отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона Мариуполя.

«Удерживая позиции на «Азовстали», они не позволили противнику перебросить группировку численностью в 17 батальонных тактических групп (около 20 тыс. человек личного состава) на другие направления. Тем самым помешали реализовать план быстрого захвата Запорожья, осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для окружения группировки ООС, – сказано в заявлении. – Сковывание основных сил противника вокруг Мариуполя позволило нам подготовить и создать оборонительные рубежи, на которых наши войска находятся и сегодня и дают достойный отпор агрессору. Мы получили критически необходимое время на формирование резервов, перегруппировку сил, получение помощи от партнёров».

В Генштабе подчеркнули, что сейчас важнейшая задача Украины и всего мира – сохранить жизнь защитников Мариуполя.

«Мы будем бороться за вас на всех фронтах так же преданно, как вы защищаете государство», – заявили в Генштабе.

Заместитель министра обороны Анна Маляр тоже разместила в Facebook заявление об эвакуации военнослужащих. Она сообщила, что к ней были привлечены Главное управление разведки Министерства обороны, ВСУ, Нацгвардия и пограничная служба. Маляр уточнила, что для дальнейшего возвращения эвакуированных бойцов домой будет проведена процедура обмена.

«К сожалению, у нас нет возможности деблокировать «Азовсталь» военным путём», – сказала она.

По информации агентства Reuters, вечером 16 мая в Новоазовск прибыло пять автобусов с украинскими военнослужащими. Часть эвакуированных вынесли из автобусов на носилках.

Российские пропагандисты и российские паблики опубликовали в Telegram несколько видео с эвакуированными военными.

Журналист Reuters Идрис Али также опубликовал в Twitter фото раненых украинских военнослужащих, которых эвакуировали в Новоазовск.

Для справки. Мариуполь – крупный портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жили около 500 тыс. человек. Бои за Мариуполь шли с 24 февраля, оккупанты не смогли быстро взять город штурмом и осадили его, постоянно обстреливая с помощью авиации и артиллерии. Жители осаждённого Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. По данным местных властей, в городе повреждено около 90% многоэтажных домов, 40% полностью разрушены.

В мэрии Мариуполя предполагают, что в городе в результате боевых действий могло погибнуть около 20 тыс. жителей. Точное количество неизвестно.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть Мариуполя россияне «давно захватили». Завод «Азовсталь» остаётся последним объектом, который удерживают украинские военные. 2 мая на территорию предприятия прорвались оккупанты, там начались активные бои.

До начала мая на «Азовстали» находились и местные жители, которые прятались там от обстрелов оккупантов. 7 мая завершилась их эвакуация. При поддержке ООН и Красного Креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном, это женщины и дети, сказали в Офисе президента.

10 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.

Защитники Мариуполя просили эвакуировать находящихся на «Азовстали», применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия отказывалась от такой процедуры. 12 мая Верещук сообщила, что ведутся переговоры с РФ об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с «Азовстали» в обмен на пленных российских военнослужащих.

Вечером 16 мая полк «Азов» сообщил, что «в целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утверждённое решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа». Какое именно решение, в сообщении не уточнялось. В видеообращении командир полка «Азов», Герой Украины Денис Прокопенко (позывной «Редис») сказал, что «на войне нет полностью безопасных планов и операций».

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