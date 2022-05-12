Последняя надежда: защитники «Азовстали» обратились за помощью к Илону Маску

Украинские защитники, заблокированные российскими агрессорами на «Азовстали», обратились за помощью к основателю компании SpaceX Илону Маску.

Об этом в Facebook написал Сергей Волынский (позывной «Волына»), командир подразделения 36-й бригады морской пехоты Украины.

Он подчеркнул, что создал аккаунт в Твиттере только для того, чтобы обратиться к Илону Маску.

«Текст моего обращения: «Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти с «Азовстали» в третью страну. Если не ты – то кто? Подскажи».

«Волына» также просит всех помочь сделать так, чтобы Илон увидел это обращение: «Говорят, что его задачей было вдохновить человечество, заставить поверить в невозможное. Он доказал, что для него нет нерешаемых задач, что возможно всё! Он никогда не сдаётся, как и мы! Нам нужна поддержка сверхчеловека!».

Илон Маск

Для справки. Российские захватчики атакуют защитников Мариуполя на «Азовстали» авиацией и артиллерией. 10 мая они совершили 38 авианалётов на «Азовсталь», в том числе 4 вылета стратегических бомбардировщиков.

Ирина Верещук 7 мая заявила, что все женщины, дети и пожилые люди с меткомбината эвакуированы, и эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена.

Украинские военные, среди которых несколько сот раненых, продолжают удерживать оборону. Медикаментов остро не хватает, и люди умирают в муках.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти работают над дипломатическими вариантами для спасения украинских военных, находящихся на «Азовстали».

Как сообщала Одесса News, 8 мая в боях за Мариуполь погибли два одессита — Виталий Блажко и Станислав Узиков.

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