За минувшие сутки на юге Украины ВСУ уничтожили 23 оккупанта, 2 танка

За прошедшие сутки на юге Украины защитники ликвидировали 23 российских агрессора, а также уничтожили вражеский склад боеприпасов.

Об этом в Facebook сообщает Оперативное командование «Юг».

«В Николаевской и Херсонской областях враг продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже. Ни атаковать, ни продвинуться наши подразделения не позволяют. В то же время эффективным применением ракетно-артиллерийского вооружения уничтожены 23 рашиста, поражены два танка и два БМП, а также уничтожен вражеский склад боеприпасов в Херсонской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 мая враг снова совершил ракетную атаку по Одесской области, однако оперативное и прицельное реагирование подразделений противовоздушной обороны нейтрализовало ракету.

Также отмечается, что корабельная группировка противника имеет переменный состав, но в постоянной готовности к нанесению ракетного удара находятся не менее полусотни ракет морского базирования.

В этой связи ОК «Юг» призывает граждан ответственно реагировать на объявленные тревоги, а также доверять только достоверным источникам информации.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.