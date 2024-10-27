В бою за Украину погиб житель Одесской области Евгений Манолов, светлая ему память

22 октября 2024 года на Херсонском направлении погиб военнослужащий подразделения территориальной обороны, матрос Евгений Манолов, житель Болграда Одесской области.

Об этом сообщил Болградский горсовет.

С июня 2022 года Евгений Манолов преданно защищал свободу и территориальную целостность Украины, смело защищал свою Родину. К сожалению, жизнь этого героя оборвалась на 39-м году.

24 октября в Болграде прошли похороны воина. Он был единственным сыном у своих родителей и отцом 15-летнего парня.

Одесса News сообщала о гибели в октябре 2024 года при выполнении боевой задачи по защите Украины от российской военной агрессии солдата 4-й штурмовой специализированной роты, жителя Измаила Одесской области Сергея Климца.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградский горсовет/Facebook

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