«Тузлівські лимани: війна та мир» (106-й випуск) — ця пташка до нас ніколи не прилітала

На території Національного природного парку «Тузлівські лимани» днями зафіксовано новий — 266-й вид птахів.

За повідомленням наукового працівника НПП Олени Бронскової, «екстремальні погодні умови створюють нові можливості. Після 2-х діб потужного північного вітру більшість птахів полетіли у вирій, але на солончаку лиману Джантшейський науковцем Парку було зафіксовано птаха кам’янку».

Науковець звернула увагу на дивну поведінку птахи. «Вона підпускала спостерігача близько до себе і зовсім не хотіла взлітати, а тільки швидко бігала в пошуках комах. І це виявилась не звичайна кам’янка, а гість з пустель Азії чи Африки — кам’янка пустельна».

«Це всього третя реєстрація цього виду для України і новий, 266-й вид птахів для території Парку», — інформує науковець.

Чималу роль у появі нових видів птахів відіграють й зусилля працівників НПП, скеровані на збереження водно-болотних угідь та заплав. Для більшості ці слова не викликають жодних емоцій і подумки багато людей навіть не усвідомлюють, що це — ключ до сталого майбутнього нашої планети. Чому водно-болотні угіддя так важливі для нашої планети? На це запитання також є відповідь у спеціалістів Національного природного парку «Тузлівські лимани».

Ці унікальні екосистеми відіграють ключову роль у боротьбі зі зміною клімату. Водно-болотні угіддя, які покривають лише 1% поверхні Землі, зберігають понад 20% всього вуглецю, що поглинається екосистемами в усьому світі. Вони допомагають зменшити кількість парникових газів в атмосфері.

Також ці угіддя захищають від екстремальних погодних явищ. Вони, як природні губки, поглинають надлишкову воду під час дощів і паводків, запобігаючи руйнівним наслідкам повеней. Під час посушливих періодів вони поступово вивільняють накопичену вологу, захищаючи від посух.

Водно-болотні угіддя – це справжні оази життя на нашій планеті. Вони є домівкою для безлічі видів птахів, рослин і тварин, багатьох з яких ми можемо зустріти лише тут.

Однією із найважливіших функцій водно-болотних угідь є очищення води. Вони діють як природний фільтр, поглинаючи забруднювачі, важкі метали та надлишкові поживні речовини. Це допомагає запобігти забрудненню річок, озер і підземних вод. Крім того, вони поглинають пестициди та добрива, які потрапляють у воду з полів, зменшуючи шкоду, завдану хімічними речовинами.

Сьогодні, як ніколи, важливо відновлювати та зберігати водно-болотні угіддя, адже згідно зі звітом WWF «Жива планета»-2024, Земля наближається до небезпечних переломних моментів, що становлять серйозну загрозу для людства. Упродовж наступних п’яти років знадобляться величезні зусилля міжнародної спільноти для подолання подвійної кліматичної та природної кризи. На жаль, багато грошей йде на руйнівні війни…

Одесса News повідомляла, що людство вперше у своїй історії порушило рівновагу кругообігу води у світі, що призводить до водного дефіциту, завдає шкоди економіці та в цілому людському життю.

У попередньому екологічному випуску нашого видання йшлося про осінню перлину Бессарабії — пізньоцвіт Фоміна (Colchicum fominii) — рідкісну рослину, що розквітла в Національному природному парку «Тузлівські лимани» і може залишитись на згадку лише на світлинах.

Фото: Олександр Бронсков, НПП «Тузлівські лимани»/Facebook

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