Аисты покидают одесскую землю

Огромные скопления белых аистов можно было видеть в эти дни в зоне лимана Сасык (Одесская область).

Как сообщает доктор биологических наук, одесский эколог Иван Русев на своей странице в Facebook, им предстоит лететь через реку Дунай, в страны Евросоюза, а затем на Африку.

«Вдоль трассы Одесса-Рени, на столбах, на сухих и даже зелёных деревьях, садятся аисты, чтобы переночевать. Их в поле зрения проезжающих туристов десятки, потом сотни, а потом тысячи», — пишет Русев.

В этот период года экологу всегда везло видеть такие огромные скопления белых аистов в зоне лимана Сасык — это их традиционный путь пролёта. «Эти, не очень активные летуны, собираются крупными стаями, здесь, в Придунавье. Кормятся вместе на полях и в долинах рек, вместе продвигаются на юг, а в районе Румынии, Болгарии и Турции, уже насчитывают десятки тысяч».

«Аист может пролететь за день до 400 км. Орнитологи Турции пару дней назад насчитали более 100 тысяч аистов, пролетевших над Турцией только за один день. Огромное число аистов из Турции дальше устремляется к Израилю на Аравийский полуостров. А оттуда, перелетая через Суэцкий канал и Красное море, летят на Египет. Аисты через наши Причерноморские территории летят примерно таким маршрутом, как недавно показал Институт зоологии НАН Беларуси Павел Пакуль https://www.facebook.com/pavel.pakul (см.карту), наблюдая за мечеными спутниковыми датчиками птицами», — информирует эколог.

Между тем, хорошо известно, что узкоспециализированные наземные парители — белые аисты — избегают пересекать большие морские пространства и огибают их над сушей. В тех случаях, когда миграция над экологическим барьером невозможна или ведёт к чрезмерным затратам энергии, образуется узкий фронт пролёта с огромной концентрацией мигрантов на ключевых участках, как, например, у Босфора.

О появлении молодых аистят в Национальном природном парке «Тузловские лиманы» писала Одесса News в июле 2021 года.

Фото: Facebook/Иван Русев

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