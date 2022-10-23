«Тузлівські лимани»-2022: війна та мир (випуск 10-й)

95 дельфінів, які загинули через активність російського військового флоту, виявили на узбережжі Одеської області.

Про це повідомив керівник Одеської облпрокуратури Сергій Костенко.

Про загибель дельфінів у Чорному морі з лютого цього року інформація у ЗМІ з’являється мало не щодня.

Прокурор сказав, що за фактом загибелі тварин розпочато кримінальне провадження. Слідчі кваліфікували те, що сталося, як екоцид.

«За попередніми даними, причиною масової загибелі дельфінів є використання сонарів кораблями Чорноморського флоту Росії. Ці пристрої пошкоджують внутрішні органи дельфінів, через що ті гинуть. Тільки на узбережжі ми знайшли 95 мертвих тварин, але розуміємо, що їх може бути набагато більше», — наголосив прокурор.

Він додав, що фахівці зробили розтин шести тіл загиблих китоподібних, взяли проби і відправили до провідних інститутів Італії та Німеччини, де їх досліджують.

Ситуацією з дельфінами занепокоєні співпрацівники Національного природного парку «Тузлівські лимани». Зокрема, заступник директора НПП, доктор біологічних наук Іван Русєв повідомляв нашому кореспонденту, що через військові дії, внаслідок повномасштабного вторгнення загинули більше 5000 особин китоподібних трьох видів у Чорному морі.

Як пояснив еколог, «сонари, які використовують ворожі кораблі, негативно впливають на здоров`я та життя тварин: дельфіни потрапляють у зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводить з ладу їх органи навігації та ехолокації, і вони отримують потужну акустичну травму».

Нещодавно на своїй сторінці у Facebook Русєв написав, що «на узбережжі моря в межах Національного природного парку «Тузлівські лимани» біля Лебедівки, ми знову знайшли останки загиблого дельфіна на малодоступній для бродячих собак та шакалів ділянці піщаного пересипу, біля високих обривів. Там він висох, але не був пошкоджений хижаками. Враховуючи те, що це тільки рештки, можна сказати про те, що тварина ймовірно загинула ще в середині літа, коли рашисти активно пересувались по морю і використовували сонари. Таке шалене навантаження чорноморського середовища гідролокаторами».

Загибла азовка на піщаному пересипу у Лебедівці.

Доктор біологічних наук підкреслює, що море викидає на берег лише біля 5% всіх загиблих тварин. Решта 95% просто йде на дно моря і ми не можемо їх зареєструвати. Вони не доступні для виявлення та підрахунку з берега. «Тому ми оцінюємо, що за часи війни російських варварів проти України вже загинуло, ймовірно, до 50 тисяч китоподібних, що є вкрай жахливим для морської екосистеми», — вважає одеський еколог.

Іван Русєв каже, що «дельфіни — люди моря, найрозумніші істоти у цій царині. Звичайно, ми знаходили іноді мертвих тварин і до повномасштабного вторгнення, але, для розуміння, на 44-х кілометрах узбережжя нашого нацпарку ми могли знайти трьох дельфінів за рік. Переважно, у них були сліди від сіток або ж відрізані плавці – це означало, що вони заплутувалися у рибальських сітках і їм відрізали плавці, щоб вони не заважали ловити рибу браконьєрам. Ну і, звісно, дельфіни після такого гинуть. А зараз, за пів року, таких дельфінів нема, бо нема сіток. І от всього на 5 кілометрах території, яку ми моніторимо зараз, ми знайшли на кінець серпня вже 35 дельфінів. Такої кількості мертвих дельфінів також раніше не знаходили і в інших країнах, зокрема, Румунії та Болгарії».

Іван Русєв, його колеги з «Тузлівських лиманів», свято вірять, що, незважаючи на жахливі наслідки від ворога для людей і для дельфінів, для дикої природи, все таки природа відновиться, а її неймовірна синергія всіляко допоможе українцям в боротьбі з ворогами.

Одесса News від серпня 2022 року розпочала щонедільні репортажі про будні Національного природного парку «Тузлівські лимани» — природоохоронну терріторію в Белгород-Дністровському районі Одеської області.

Фото: Ірина Вихристюк, Іван Русєв/Facebook, Одеська облпрокуратура

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