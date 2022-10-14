14 октября отмечаются День защитников и защитниц Украины и День козачества

В пятницу, 14 октября, в христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы, украинцы празднуют День защитников и защитниц Украины и День козачества.

Как передаёт Одесса News, День защитников и защитниц Украины – государственный праздник, который отмечается 14 октября. Учреждён 14 октября 2014 года президентским указом с названием «День защитника Украины». 14 июля 2021 года Верховная Рада переименовала праздник в День защитников и защитниц Украины.

Насущная необходимость в таком общегосударственном празднике особенно остро возникла после российской оккупации Крыма и начала военных действий на территории Донецкой и Луганской областей. Беспрецедентные образцы мужества и отваги, проявленные нашими бойцами на передовой российско-украинской войны, сотни отданных жизней за Родину требовали достойного чествования со стороны общества и государства.

Дата 14 октября выбрана не случайно: в этот день отмечается христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а в 1999 году установлен и День украинского козачества.

С давних времён Богородица была его покровительницей и всех украинских вооружённых формирований. Именно на праздник Покрова в Украине проходила Большая рада, на которой выбирали гетмана и определяли, как козачеству жить дальше. Образ козака как украинского рыцаря и защитника родной земли близок каждому украинцу.

Командующий Военно-Морскими Силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа поздравил с праздником защитников и защитниц Украины.

В приветственном поздравлении, в частности, говорится: «Защита Родины всегда считалась самым почётным и благородным делом нашего народа. Но сегодня эти слова приобрели особое, судьбоносное значение для каждого из нас. 8 лет войны, развязанной Россией против Украины… И почти 8 месяцев после начала полномасштабного российского вторжения, лучшие сыновья и дочери Украины надёжно стоят на защите не только Украины, но и всего цивилизованного мира…

В море, в небе и на земле наши защитники и защитницы демонстрируют решительность и профессионализм, мужество и самоотверженность, настоящий патриотизм и яростную ненависть к врагу.

К сожалению, эта жестокая война уносит лучших воинов на поле боя. Невинных мирных жителей в наших городах и сёлах. Вечная слава павшим! Мы как никогда сильны. Мы как никогда мотивированы. Потому что мы защищаем своё.

Пусть Покров Пресвятой Богородицы оберегает каждого и каждую из вас в нашей священной борьбе за мирное будущее для наших потомков в свободной и процветающей Украине!».

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