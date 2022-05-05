США поставили Украине 90% обещанных гаубиц, поставки продолжаются

Соединённые Штаты продолжают поставки в Украину гаубиц М777 калибра 155 мм, которых в настоящее время уже доставлено более 90% от запланированного количества.

Об этом проинформировал на телефонном брифинге высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США, сообщает Укринформ.

«Могу вам сказать, что уже более 90% из 90 гаубиц, которые предусматривались для передачи Украине в пределах двух последних пакетов помощи, сейчас находятся у украинских сил», – сказал чиновник.

Кроме того, он отметил, что США также передали около 90 тысяч снарядов этого калибра. Всего планируется поставить более 140 тысяч боеприпасов к гаубицам М777.

Последние ракетные удары РФ по критически важным объектам инфраструктуры не отразились на возможностях поставки военной поддержки в Украину, помощь продолжает поступать

Об этом заявил в среду на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.

«Они (россияне. – Ред.) пытались поразить то, что, по нашему мнению, представляет собой критически важные инфраструктурные цели на западе (Украины. – Ред.), в том числе объекты электроснабжения, транспортные узлы и т.д. Мы рассматриваем это как их попытки подорвать возможности Украины по восстановлению своих сил», — отметил представитель оборонного ведомства США.

Он заверил, что, несмотря на такие удары, США сохраняют все возможности для поставки военной помощи, в том числе систем вооружений. По словам Кирби, США и другие западные страны имеют множество способов для транспортировки необходимой помощи в Украину.

«Мы знаем, что материалы, оружие, боеприпасы попадают в руки украинцев», — подчеркнул спикер Пентагона.

Кстати. В последних двух пакетах оборонной помощи США выделили сначала 18, а затем 72 гаубицы М777, а также боеприпасы к ним.

По официальным данным, в результате ракетных ударов, которые вечером 3 мая россияне нанесли по Львовщине, без света остались около 250 тысяч человек. Главы области и города подчеркнули, что враг целеустремленно бьет по цепям поставок, в частности, гуманитарных грузов с запада на восток Украины. Ракетному удару подвергся Арциз Одесской области.

В среду, 4 мая враг нанёс удары по Харькову, Днепру, Черкассам, Николаеву и Броварскому району Киевской области.

Как сообщала Одесса News, в апреле Польша передала Украине более 200 танков T-72.

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