Одесская мэрия передала военным 61 лодку

Мэр Одессы Геннадий Труханов передал военным очередную помощь – 61 лодку.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Переданные лодки в трёх модификациях: 52 алюминиевых с двухтактным мотором, ещё 4 – грузовые из прессованного пластика, а также 5 надувных высокоскоростных неопрокидывающихся лодок, на которых установлена турель для монтажа пулемёта.

«Лодки передаются с лафетами для их транспортировки. Общая стоимость оборудования – 44,5 миллиона гривен. Поздравляю наших ребят с грядущими праздниками. Пусть эта помощь сохранит много жизней и приблизит нас к Победе!» – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Для справки. Всего в 2023 году на помощь военным из бюджета Одессы направлено более 1 млрд. 220 млн. гривен.

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года горсовет передал военным подразделениям пять пикапов и 300 современных раций.

Фото и видео: «Одесса»

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