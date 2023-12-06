Одесская мэрия передала военным пикапы, современные рации и лодки

Городские власти передали очередную помощь военным по их запросам.

Как сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально», в пакете военной помощи: пять пикапов и 300 современных раций, в ближайшее время будет также передано до 60 лодок.

Кроме того, по случаю праздника — Дня Вооружённых Сил Украины — в воинские части переданы награды, которые будут вручать командиры со словами благодарности от одесситов.

«Мы гордимся своими Вооружёнными Силами и верим в силу духа и смелость наших героев. Желаю крепкого здоровья, выдержки и сил! Слава нашим Вооружённым Силам! Слава Украине!» – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что мэр Одессы Геннадий Труханов выступил на внеочередной сессии горсовета в ноябре 2023 года с инициативой о проведении консультаций с общественностью о направлении бюджетных средств волонтёрским и общественным организациям для поддержки ВСУ.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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