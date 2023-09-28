Генсек НАТО прибыл в Киев

28 сентября Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с прибывшим в нашу страну с визитом Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

«Я рад приветствовать в Украине Генерального секретаря НАТО, рад нашему содержательному разговору. Сегодня это уже разговор де-факто союзников и вопрос времени, когда Украина де-юре станет членом Альянса. Мы делаем всё, чтобы приблизить это время», – сказал Глава государства, общаясь с представителями СМИ по результатам переговоров с Йенсом Столтенбергом.

Президент отметил результаты сотрудничества Украины и НАТО, в рамках которого созданы оборонные коалиции. По его убеждению, членство нашего государства в Альянсе будет абсолютно естественным и усиливающим и Украину, и НАТО.

«Сегодня мы обсудили с господином Генеральным секретарем все ключевые оборонные вопросы, требующие внимания: реальную ситуацию на поле боя и потребности украинских воинов. Уверен, мы можем и дальше давить на агрессора так, чтобы Россия только отступала и теряла. И это верная тактика», – подчеркнул Владимир Зеленский.

В ходе встречи стороны обсудили защиту от российского террора, усиление давления на Россию и укрепление воздушного щита Украины. В частности, речь шла о возможности поставки дополнительных систем ПВО государствам-членам НАТО.

«Генеральный секретарь согласился приложить личные усилия для нашей поддержки, для мобилизации государств-членов Альянса именно с этой целью. Нам нужно вместе пройти эту зиму, защитить нашу энергетическую инфраструктуру и жизнь людей», – отметил Президент.

Также была подробно обсуждена дальнейшая работа по сближению Украины и НАТО. Как отметил Глава государства, начавшийся на Вильнюсском саммите новый формат сотрудничества – Совет Украина – НАТО должен обеспечить движение нашего государства в Альянс и практическое взаимодействие.

«Совместно с НАТО работаем над подготовкой нового документа – адаптированной Годовой национальной программой, которая будет определять практические шаги по достижению Украиной соответствия принципам и стандартам Альянса», – заявил Владимир Зеленский.

Отдельно Президент Украины и Генеральный секретарь НАТО обсудили саммит Альянса, который состоится в следующем году в Вашингтоне. Стороны согласились, что этот саммит должен стать результативным для Украины и НАТО.

«С этой целью наши команды безотлагательно приступят к подготовке соответствующих совместных действий», – акцентировал Глава государства.

Йенс Столтенберг со своей стороны отметил, что Украина имеет мощную поддержку со стороны всех стран НАТО. По его словам, члены Альянса продолжат предоставлять Украине самые современные средства для отражения российского вторжения, в том числе танки, современные системы ПВО, а также будут тренировать пилотов для самолётов F-16.

«Чем сильнее станет Украина, тем ближе мы подойдём к прекращению российской агрессии», – подчеркнул Генеральный секретарь.

«НАТО будет стоять рядом с Украиной так долго, как потребуется», – добавил Йенс Столтенберг.

Одесса News информировала, что в апреле 2023 года Столтенберг говорил: «Возможная победа России в войне будет трагедией для Украины, но также это может нести опасность и для стран НАТО, поэтому важно не допустить такого сценария».

Фото и видео: ОПУ

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