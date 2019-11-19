Зеленский встретил Премьера Чехии небритым из-за боязни срыва возвращения кораблей

19 ноября Президент Украины Владимир Зеленский пришёл на встречу с Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем слегка небритым и объяснил это предрассудками, связанными с ожиданием возвращения украинских кораблей.

Об этом он сказал во время совместной с главой чешского правительства пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.

«Хочу извиниться, что я небритый. Это не просто так. Вы знаете. У нас есть такое украинское слово «забобонный», очень классное слово, я его очень люблю. Сейчас я жду корабли. Корабли вернутся, тогда побреюсь», — отметил Зеленский.



Как сообщала Одесса News, 18 ноября Россия передала Украине корабли, захваченные в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива. Ожидается, что корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» прибудут в Очаков Николаевской области 20 ноября.