Белгород-днестровские пограничники задержали двух турков

Двух нарушителей, которые незаконно пересекли государственную границу Украины, обнаружили сегодня ночью пограничники Белгород-Днестровского отряда Одесской области.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Имея оперативную информацию, пограничная группа реагирования со служебной собакой задержали их во время нарушения государственной границы. Двух мужчин остановили на направлении «Старая Андрияшевка — Розалевка».

Отмечается, что ночные путешественники оказались гражданами Турции. В настоящее время они задержаны в рамках статьи 204-1 КУоАП и доставлены в Белгород-Днестровский погранотряд для установления всех обстоятельств правонарушения.

В действиях иностранцев усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного этой статьёй.

Решение по делу о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины будет принимать суд.

Фото: Госпогранслужба