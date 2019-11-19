Одесситы, имеющие права на 2 года, могут обменять их сроком на 30 лет

Региональный сервисный центр в Одесской области предлагает гражданам, имеющим водительское удостоверение, выданные на 2 года, обменять их на такой документ, который будет иметь срок действия 30 лет.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Одесской области.

«В случае окончания срока действия ваших водительских прав, обратитесь к любому сервисному центру МВД и обменяйте просроченное удостоверение на такое, что будет иметь срок действия — 30 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водительское удостоверение сроком действия два года сервисные центры МВД начали выдавать кандидатам в водители, которые закончили автошколу в ноябре 2017 года в соответствии с изменениями, предусмотренными постановлением КМУ №885. С момента, когда изменения начали действовать, водительские права впервые получили более 750 000 граждан. Для большинства из них приблизился период обмена своего удостоверения.

Для обмена администратору нужно предоставить паспорт, копию справки о присвоении регистрационного номера учётной карточки налогоплательщика, медицинскую справку о годности к управлению транспортным средством (форма 083/о) и имеющееся водительское удостоверение.

Отмечается, что обмен первого водительского удостоверения возможен исключительно после окончания срока его действия, не раньше.

Обмен проводится без сдачи экзаменов при условии совершения лицом в течение двух лет со дня выдачи такого удостоверения не более двух административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и несовершения им уголовного преступления, предусмотренного статьёй 286 Уголовного кодекса Украины. В случае, если такие нарушения были, гражданин меняет своё водительское удостоверение на постоянное лишь после составления практического и теоретического экзаменов в сервисном центре МВД.

Подчёркивается также, что возвращение водительского удостоверения лицам, получившим его впервые и лишёнными права на управление транспортными средствами, не происходит. Возобновление права управления транспортными средствами в таком случае осуществляется после подготовки в учебном заведении и после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов и опять же только на 2 года.