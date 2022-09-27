В Украине изменены правила выдачи водительских удостоверений

Сервисные центры МВД изменили порядок получения и замены водительского удостоверения.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Telegram.

«Теперь нет разницы куда обратиться, чтобы восстановить документы, сдать экзамены или обменять водительские права. Это можно сделать где угодно, независимо от места вашей регистрации. Кроме того, граждане, переехавшие временно жить в другое место, могут получить водительское удостоверение или сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД, независимо от того, в каком подразделении сдан теоретический (практический) экзамен», – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что лица, у которых истёк срок лишения права управления, могут получить своё удостоверение водителя и сдать экзамены в удобном для них центре МВД.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года украинское водительское удостоверение адаптировали к документам Европейского Союза.

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