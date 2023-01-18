Обязанности погибшего в авиакатастрофе Монастырского будет исполнять Клименко

Обязанности министра внутренних дел Украины вместо погибшего 18 января в крушении вертолёта в Броварах Дениса Монастырского будет исполнять руководитель Национальной полиции Игорь Клименко.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал 18 января в Telegram.

Он сообщил, что правительство назначило Клименко заместителем министра – главой Национальной полиции Украины. И возложил на него исполнение обязанностей руководителя министерства.

«После обсуждения с парламентом будет представлено назначение нового руководителя ведомства. Министерство внутренних дел — одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, поэтому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами», – написал Шмыгаль.

Как сообщала Одесса News, утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолёт, возник пожар. Людей эвакуировали. Вертолёт принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находились девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Денис Монастырский

Другие погибшие: экипаж (Александр Василенко, Константин Коваленко и Иван Касьянов), помощник министра Татьяна Шутяк и руководитель охраны Монастырского Михаил Павлушко. Также в потерпевшем катастрофу вертолёте был фотограф Николай Анацкий.

Руководство МВД направлялось в одну из горячих точек Украины.

По последним данным от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины на 15.00, количество погибших в результате крушения вертолёта в Броварах составляет 14 человек.

Правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолёта в Броварах. Очевидцев авиакатастрофы попросили обратиться в полицию.

СБУ начала производство по факту авиакатастрофы в Броварах, среди версий трагедии – нарушение правил полёта, техническая неисправность вертолёта, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

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