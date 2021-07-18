Новый полицейский министр собирается разделить ведомство

Новоназначенный глава МВД Денис Монастырский разделит ведомство на несколько инстанций, в том числе отделит Нацгвардию и погранслужбу от Нацполиции.

Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире канала «Украина 24».

«Он (Денис Монастырский, — ред.) мне сказал, что решил условно на месяц исчезнуть из инфополя, для того, чтобы, во-первых, провести аудит того, что есть, и выйти через месяц с пресс-конференцией, где он расскажет, чем он будет заниматься, когда он видит воплощение каких-то программ, чтобы мы его потом как парламент могли контролировать», — рассказал Арахамия.

«Слуга народа» также отметил, что одной из главных задач Монастырского будет разделение ведомства: планируется отделение Нацгвардии и пограничной службы от Нацполиции.

Арахамия уточнил, что пограничную службу точно заберут из МВД, а в отношении Миграционной службы – «вопрос открыт».

По его словам, экс-министр Арсен Аваков был против такого разделения, и «дискуссия продолжалась уже два года».

Как сообщала 16 июля 2021 года Одесса News, Верховная Рада поддержала назначение Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел Украины.

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