В России раскрыли схему контрабанды нефти в украинский порт «Южный»

80 тысяч тонн нефти на сумму более 2 миллиардов рублей доставил в порт Южный Одесской области российский танкер ALTAI, по документам направлявшийся в Италию — порт Аугуста.

Об этом сообщили в таможенной службе Российской Федерации.

По утверждению российских таможенников, капитану судна (британская компания) заранее был известен реальный пункт назначения, но он скрывал его по требованию работодателей.

Поставки в Украину сырой нефти из России запрещены с 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации.

Отмечается, что получателем груза стала государственная «Укртранснафта». В компании говорят, что ввезли российскую нефть не для себя, а для транзита на Мозырский НПЗ в Беларуси. Однако белорусы отрицают факт поставок сырой нефти из Украины, заявив, что такие операции в настоящее время не осуществляются.

Центральной энергетической таможней РФ по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере».

Одесса News сообщала о разгрузке АО «Укртранснафта» танкеров с нефтью для Беларуси.

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