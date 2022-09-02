Таможня напомнила правила перемещения личных вещей при въезде в Украину

Государственная таможенная служба напомнила о правилах перемещения личных вещей при въезде в Украину.

Об этом ГТСУ сообщила в Теlegram.

«Многие украинские семьи возвращаются домой из их временного убежища за границей. Учитывая, что содержание ваших чемоданов могло существенно возрасти после нескольких месяцев пребывания за пределами родного дома, да ещ` и в разные сезоны, напомним некоторые правила ввоза гражданами личных вещей и товаров», – говорится в сообщении.

Личные вещи, перемещаемые гражданами в ручной клади, сопровождаемом и несопровождаемом багаже, не облагаются таможенными платежами и освобождаются от проведения мероприятий официального контроля.

По общему правилу, личные вещи не декларируются в письменном виде. Однако по желанию гражданин может их задекларировать. Письменную декларацию необходимо обязательно подать, если этого требует должностное лицо таможни.

Список товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам граждан, приведён в статье 370 Таможенного кодекса Украины.

В частности, это товары личной гигиены и индивидуальные косметические средства в количестве, обеспечивающем потребности одного человека на период поездки — 0,5 л туалетной воды и 100 г духов; одежда, бельё, обувь, которые имеют чисто личный характер, предназначены исключительно для собственного пользования и имеют признаки бывших в употреблении; личные украшения, в том числе из драгоценных металлов и камней, имеющие признаки бывших в употреблении; индивидуальные письменные и канцелярские принадлежности; не более двух музыкальных инструментов; мобильные телефоны – не более двух штук; переносные персональные компьютеры – не более двух, и периферийное оборудование к ним.

Можно также провозить индивидуальные изделия медицинского назначения, с признаками бывших в употреблении, и лекарства, в порядке и объёмах, определенных Кабинетом Министров Украины; обычные и прогулочные детские коляски в количестве, которое соответствует количеству детей, пересекающих границу, а при отсутствии детей — не более одного; одно кресло для лиц с инвалидностью на каждое лицо с инвалидностью, которое пересекает таможенную границу Украины, а в случае отсутствия такого лица – не более одного; спортивное снаряжение, в том числе велосипед, предназначенные для использования одним лицом.

«Если кроме личных вещей вы перемещаете какие-то приобретённые за границей подарки, сувениры и другие товары, то необходимо помнить, что без налогообложения один человек может ввезти в Украину товары, общий вес которых не превышает 50 кг, или общая фактурная стоимость не превышает 500 евро», — отметили в Гостаможслужбе.

Как сообщала Одесса News, с 1 сентября по 31 декабря 2022 года в пунктах пропуска на украинско-польской границе будут продолжаться пилотные проекты, которые предусматривают изменения в организации движения транспортных средств.

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