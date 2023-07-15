Одессит, генпрокурор Андрей Костин спустя 20 дней вновь посетил Одессу

Генеральный прокурор Андрей Костин с рабочим визитом посетил Одессу.

Об этом 14 июля сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что Андрей Костин в Одессе провёл совещание с руководителями прокуратур и правоохранительных органов южного региона, в частности, Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Винницкой областей, на котором отметил недостатки в работе, требующие доработки со стороны органов правопорядка, и чётко обозначил приоритетные направления работы, среди которых – борьба с проявлениями коррупции.

«Статистика не в пользу коррупционеров, реальная реакция общества и всего государства к проявлениям коррупции будет беспощадной», — отметил прокурор.

Отдельное внимание в ходе совещания уделялось противодействию хищению бюджетных средств, правонарушению в сфере экономики, недопущению давления на бизнес и созданию равных условий для его ведения.

«Мы должны постоянно обеспечивать принципиальную реакцию органов правопорядка на каждый факт незаконного использования бюджетных средств, особенно сейчас, когда усилия Украины сосредоточены на противодействии вооружённой агрессии оккупанта и не допустить оседания бюджетных средств в карманах недобросовестных чиновников», – обратился к коллегам Андрей Костин.

Генпрокурор Андрей Костин очертил первоочередные задачи, среди которых: противодействие уголовным правонарушениям на таможне, в частности, неуплате таможенных и налоговых платежей, борьба с контрабандой подакцизных товаров, наркотиков и оружия, незаконной реализацией гуманитарной помощи, организованной преступностью в сфере земельных отношений, а также преступлений, связанных с незаконной деятельностью на рынке зерна.

«Выращивание сельскохозяйственной продукции имеет важное значение для южных регионов, через таможенные пункты пропусков которых экспортировано почти 24 миллиона тонн зерновых. Это обуславливает потребность в активизации работы по выявлению и расследованию преступлений, связанных с незаконной деятельностью на рынке зерна, глобальному разрушению действующих в этой сфере преступных схем», — подчеркнул Генпрокурор.

Андрей Костин также подчеркнул необходимость значительно усилить работу по противодействию внутренним и внешним киберугрозам.

«Необходимо повысить эффективность по раскрытию преступлений, связанных с мошенническим завладением средствами из-за фишинговых рассылок, ведь это болезненный вопрос для всех граждан, которые за считанные минуты могут утратить всё, что накапливали в течение жизни», — подчеркнул Генпрокурор.

Костин также подчеркнул, что важнейшим в деятельности органов правопорядка остаётся обеспечение надлежащей фиксации и эффективного расследования военных преступлений, преступлений против мира, безопасности человечества, международного правопорядка и преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Генеральный прокурор также остановился на вопросе безопасности граждан.

«Результаты обследований укрытий, четверть из которых оказалась непригодными, свидетельствуют о том, что почти за полтора года полномасштабного вторжения и ежедневных угроз для жизни и здоровья мирных украинцев, чиновники оказались не в состоянии обеспечить надлежащую защиту людей. И я требую, чтобы каждый такой факт был проверен, а все виновные – наказаны», — подчеркнул он.

Для справки. Андрей Костин родился 17 апреля 1973 года в Одессе. Окончил Одесский госуниверситет им. Мечникова по специальности «правоведение». Работал директором адвокатской компании «Право», заместителем председателя Совета адвокатов Одесской области, заместителем председателя президиума Объединения адвокатов «Одесская областная коллегия адвокатов». В 2010 году избирался депутатом Одесского горсовета от партии «Фронт змін». Является членом правления ОО «Одесский дипломатический клуб».

Как сообщала Одесса News, в конце июня 2023 года Генпрокурор Андрей Костин с рабочим визитом был в Одессе, провёл совещание с правоохранителями Одесской области, встретился с председателем Одесской областной госадминистрации Олегом Кипером.

Фото: Одесская облпрокуратура

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