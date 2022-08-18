Юг Украины в прошедшие сутки подвергался ожесточённому вражескому огню

Прошедшие сутки для уркаинских воинов на юге страны были сложными и напряжёнными: враг подвергал ожесточённому огню позиции вдоль линии столкновения.

Однако, в целом, военная обстановка в зоне Оперативного командования «Юг» была контролируемой ВСУ, — сообщил сегодня ночью в Facebook представитель командования полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.

«Враг на своих обустроенных рубежах обороны не имеет существенных изменений в количестве, и ежедневно теряет в качестве морально-психологического состояния», — информирует Назаров.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 17.08.2022

Полковник Назаров отметил, что силами мотострелкового взвода при поддержке реактивной системы залпового огня враг пытался скрытно захватить наш наблюдательный пункт, но «открытым огнём был остановлен и ретирован».

Также сообщается о вражеских авиаударах. За прошедшие сутки противник трижды атаковал наши позиции, однако удачи не имел. Враг применил 2 противорадиолокационные ракеты для уничтожения нашей системы противовоздушной обороны, однако результат для них был досадным, — рапортует Назаров.

«Четырёхкратно за день враг атаковал Зеленодольскую общину Криворожья тяжёлой ствольной артиллерией и дважды гнал из «Града». К счастью, все снаряды упали в открытую местность. Без человеческих потерь», — информирует полковник.

Наша авиация продолжала практику атак опорных пунктов и районов сосредоточения вражеской силы, вооружения и техники. Такие поражения нанесены в районе Нововознесенского и Александровки соответственно.

Враг за сутки на юге Украины потерял 29 военных, самоходную пушку 203-го калибра «Пион», 5 единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад снабжения боекомплекта в Белогорке.

Как сообщала Одесса News, ночью 17 августа Одесская область была атакована двумя вражескими ракетами.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС ВСУ/Facebook

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod