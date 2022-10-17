Россия в результате путинской спецоперации потеряла в Украине более 65 тысяч военных

Вооружённые силы Украины с 24 февраля по 17 октября ликвидировали около 65 тысяч 320 российских захватчиков, что на 320 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщил в Facebook.

Также по состоянию на сегодняшний день украинские защитники уничтожили 2 537 (+8 за сутки) танков, 5 205 (+12) боевых бронированных машин, 1 599 (+10) артиллерийских систем, 366 (+1) реактивных систем залпового огня, 187 (+1) средств противовоздушной обороны, 268 (+0) самолётов, 242 (+0) вертолёта, 1 241 (+17) БпЛА оперативно-тактического уровня, 316 (+0) крылатых ракет, 16 (+0) кораблей/катеров, 3 969 (+10) единиц автомобильной техники и автоцистерн и 144 (+1) единицы специальной техники.

Наибольшие потери, по данным Генштаба, противник понёс на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Как сообщала Одесса News, за истекшие сутки только на южном направлении фронта российско-украинской войны враг потерял не менее 50 военных, два танка, три крупнокалиберных гаубицы типа «Мста», пушку типа «Гиацинт», самоходную артустановку, миномёт, зенитно-ракетный комплекс «Тор», станцию радиоэлектронной борьбы, три единицы автобронетехники. Повреждена реактивная система залпового огня «Град» и три единицы инженерной и бронированной техники.

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