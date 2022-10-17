17 октября по «зерновому коридору» из портов Большой Одессы вышли 5 судов

17 октября 5 судов со 122,3 тысячами тонн агропродукции вышли из портов Большой Одессы в страны Африки, Азии и Европы.

Об этом в Facebook сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

«Среди них балкер NEW LIBERTY, который доставит 25 тыс. тонн пшеницы в Кению. Балкер CHOLA TREASURE доставит 61,8 тыс. тонн рапса в Пакистан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала реализации «зернового коридора» из портов Большой Одессы вышли 350 судов с 7,8 млн тонн агропродукции в страны Азии, Европы и Африки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал во время встречи с президентом РФ Путиным, что действие Стамбульского соглашения о вывозе зерна должно продлеваться и укрепляться, в том числе «это касается вывоза российских зерна и удобрений».

Как, сообщает Укринформ со ссылкой на Директорат по коммуникациям администрации Президента Турции, Эрдоган сказал: «Мы полны решимости укрепить и продлить Стамбульское соглашение по этому вопросу, а также транспортировать российское зерно и удобрения в слаборазвитые страны через Турцию. Мы осуществляем эту транспортировку в слаборазвитые страны через нас. Мы даже можем работать вместе, чтобы определять эти страны», – сказал на встрече Путину Эрдоган.

Как информировала Одесса News, в Стамбуле 22 июля по предложению Организации Объединённых Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш подписали на 120 дней Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный». Гутерриш и его команда работают над продлением ещё на год «зерновой инициативы», срок действия которой истекает в конце ноября.

Украина работает над продлением срока действия «зернового соглашения» и уже сейчас поднимает вопрос о расширении в будущем спектра вывоза товаров из украинских портов.

Фото: Мининфраструктуры

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