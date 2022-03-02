Януковича привезли в Минск и Кремль хочет сделать его «президентом» Украины

2 марта «Украинская правда», ссылаясь на данные источника в украинской разведке, сообщила, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович находится в Минске, так как Кремль намерен сделать его «президентом» Украины.

Сейчас Януковича якобы готовят к «спецоперации». По одному из сценариев, его хотят объявить «президентом» Украины в Минске.

Эти данные указывают на то, что Кремль может готовить информационную операцию или акцию по возвращению в Украину Януковича или публикацию в ближайшее время обращения от его имени к украинскому народу, написало издание.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии СМИ, который есть в распоряжении издания «ГОРДОН», сказал, что это «феерическая история».

«В столь феерической истории с «Януковичем, который в Минске» важны несколько аспектов. Первый и ключевой: любое упоминание фамилии Янукович в качестве какой-то «возможности» в очередной раз показывает нам тотальное незнание РФ реальных настроений в Украине. Полное отсутствие понимания, что это за страна. Никакой объективной аналитики у россиян никогда не было – отсюда столь убийственные решения», – заявил он.

Подоляк сказал, что пропагандистские рассказы о «массовой встрече российских танков цветами» подтверждают отсутствие объективной аналитики в РФ.

«На самом же деле, никаких, даже единичных «встреч» нет – только ненависть, жесточайшее уничтожение этих самых танков и даже массовые попытки остановить бронетехнику своими телами. Ложно надеялись, что к ним отнесутся по-доброму в стране, которая ненавидит любых захватчиков. Из этого же ряда уверенность российских элит в том, что у нас по улицам маршируют стотысячные армии националистов. Короче, вообще ничего не понимают в Украине. Второй аспект этой дивной истории состоит в том, что Янукович – это же абсолютный «политический труп». Настолько давний аутсайдер с токсичной репутацией, что упоминание его фамилии звучит даже как-то вызывающе. Определённо спровоцирует только ещё большее сопротивление. Как, кстати, и фамилии Медведчука с Мураевым. Полностью отрицательные персонажи с минусовой репутацией. Речь идёт даже не про тотальное отсутствие менеджерских навыков и беспримерную глупость указанных персон. А про их полную несовместимость с украинским контекстом», – добавил он.

Кстати. Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трёх месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович бежал из Украины и сейчас с семьёй проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорён к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Как сообщала Одесса News, сегодня проходят консультации, на которых должен быть назначен день, срок и место проведения второго раунда украинско-российских переговоров. Не исключается, что переговоры могут состояться 2 марта.

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