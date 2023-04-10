Умер последний прокурор Нюрнбергского процесса

Бывший обвинитель на Нюрнбергском процессе, который добился осуждения 22 командиров нацистских эскадронов смерти, Бенджамин Ференц умер в возрасте 103 лет.

Его сын подтвердил смерть каналу NBC News 8 апреля, пишет издание ГОРДОН.

Ференц был последним живым прокурором на судебных процессах над нацистами, которые впервые в истории привлекли к ответственности массовых убийц за военные преступления. В то время Ференцу было 27 лет.

Впоследствии он сыграл решающую роль в обеспечении компенсации пережившим Холокост и создании Международного уголовного суда в Гааге, отмечает канал. Также он написал девять книг и десятки статей.

11 марта ему исполнилось 103 года. На фотографии, опубликованной на его официальной странице в Twitter, он сидит в инвалидной коляске и держит в руках небольшой лист бумаги с надписью: «Делай то, что любишь».

Отмечается, что в марте 2022 года Ференц заявил в интервью Mirror, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин должен быть осуждён за преступления против Украины.

«Всё, что нам нужно, – решимость сделать это. Я хочу видеть Путина за решёткой, это возможно», – сказал он.

Для справки. Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. По его результатам суд приговорил к смертной казни 12 высокопоставленных чиновников гитлеровской Германии, включая министра авиации Германа Геринга и министра иностранных дел, советника Адольфа Гитлера Иоахима фон Риббентропа. Ещё семеро получили тюремные сроки.

Как сообщала Одесса News, 10 апреля отмечается 79-я годовщина освобождения Одессы от нацистских оккупантов.

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