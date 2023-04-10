В Одессе почтили память погибших при освобождении Одессы в 1944 году

10 апреля отмечается 79-я годовщина освобождения Одессы от нацистских оккупантов.

По случаю памятной даты состоялось возложение цветов к стеле «Крылья Победы» на площади Десятого апреля и к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в Одессе.

«Дорогие одесситы! С Днём освобождения Одессы – украинского города, где всегда жили и продолжают жить свободные и мужественные люди. Победили тогда, победим и сейчас!» — обратился к горожанам Одессы Геннадий Труханов.

Цветы возложили также первый заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Борис Волошенков, первый заместитель председателя облсовета Олег Радковский, представители общественности, ветераны.

Как сообщала Одесса News, 10 апреля усиленные наряды правоохранителей в количестве более 500 человек заступили на охрану безопасности и порядка в Одессе.

Фото: «Одесса.Официально»/Telegram

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod