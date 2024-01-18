В бою за Украину погиб житель Одесской области Вадим Славенко, светлая ему память

22 октября 2023 года на Донецком направлении при исполнении воинских обязанностей, защищая целостность и независимость Украины, погиб житель села Белолесье из Одесской области, солдат 79-й десантно-штурмовой бригады Вадим Славенко.

Об этом сообщил в Facebook Татарбунарский городской совет.

Защитнику было 37 лет.

Прощание с Вадимом Славенко прошло 29 октября.

Одесса News информировала о гибели на фронте 24 октября стрелка 2-го отделения 2-го взвода 3-й стрелковой роты солдата Дмитрия Берега из города Черноморск Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Татарбунарский горсовет/Facebook

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