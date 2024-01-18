Михаил Фёдоров: В Украине откроют второй в мире GovTech-центр

Вице-премьер по инновациям–министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров подписал соглашение о правительственном технологическом центре с президентом Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) Борге Бренде и управляющим директором Джереми Юргенсом об открытии в Киеве GovTech-центра.

Об этом Фёдоров сообщил в Telegram.

Первый центр в ближайшее время заработает в Берлине (Германия), Украина станет второй страной в мире, где откроют такую платформу, — рассказал министр.

Он пояснил, что «GovTech-центр будет заниматься цифровой трансформацией правительства, развитием электронного управления и цифровых навыков. Благодаря ему, украинские стартаперы и инноваторы смогут обмениваться опытом с иностранными партнёрами и ускорять цифровые реформы в Украине».

«Это доказывает, что международные партнёры высоко оценивают развитие инноваций и технологий в Украине. Постепенно мы становимся глобальными лидерами цифровой трансформации правительств и государств», – отметил Фёдоров.

Фото ОПУ с Давосского форума

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