В Одесской мэрии установили новую систему голосования за 11 миллионов

В сессионном зале Одесского горсовета установили современную мультимедийную конгресс-систему для голосования депутатов марки «Taiden» стоимостью 11 млн 305 тыс. 698 гривен.

Об этом сообщает «Пушкинская».



«Все рабочие места депутатов оснащены планшетами с сенсорными экранами. Система для голосования депутатов позволяет выводить на экраны для депутатов все материалы, вынесенные на голосование, осуществлять функцию синхронного перевода, а также вести видеонаблюдение с автоматическим наведением камер на говорящего», — рассказали специалисты по установке этого оборудования.

В закупленный комплект оборудования также входят 82 мультимедийных терминала — экраны с микрофонами для депутатов. Ещё один — для председательствующего на сессии и один резервный. Горсовет также приобрёл планшеты с сенсорными экранами. Теперь регистрация может проходить по отпечаткам пальцев.

Отмечается, что в сессионном зале установлена, но ещё не сертифицирована система типа «Гриф», которая позволяет осуществлять контроль за персональным голосованием. Эту систему планируют сертифицировать к следующей сессии горсовета, которая состоится уже в 2020 году.

Кстати. Старая система голосования была установлена в 2006 году. Система же «Taiden» работает в ООН, Международном валютном фонде и в единственном городе Украины — Полтаве.

Фото: pushkinska.net