Украина не может конкурировать с Россией по объёму ресурсов, поэтому хочет достичь превосходства в технологиях.

Об этом заместитель министра обороны Иван Гаврилюк 18 декабря заявил ВВС, пишет издание ГОРДОН.

По его словам, Украина наращивает производство беспилотников-камикадзе, «чтобы компенсировать нехватку артиллерийских снарядов». Кроме того, украинский военно-промышленный комплекс увеличил производство артиллерийских снарядов почти на весь ассортимент советского оружия.

Гаврилюк сообщил, что совместное производство боеприпасов с западными компаниями на украинской территории было главной темой переговоров с американскими компаниями, когда он сопровождал президента Владимира Зеленского во время его декабрьского визита в США.

Киев уверен в том, что международные партнёры преодолеют политические разногласия и будут оказывать Украине помощь, как и раньше, заявил замминистра.

Одесса News информировала, что, по заявлению Командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» генерала Александра Тарнавского, украинские войска на передовой сталкиваются с нехваткой артиллерийских снарядов и свернули некоторые военные операции из-за нехватки иностранной помощи.

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